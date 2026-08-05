‘ଗରମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁକୁର ମାଂସର ସୁପ୍ ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ’! ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାରଙ୍କ ଅଜବ ପ୍ରତିକାର
ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁକୁର ମାଂସ ସୁପ୍ ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ମାଂସ ସୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ବିବାଦୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
‘ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟ’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶାସକ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟିର ଖବରକାଗଜ ‘ରୋଡୋଙ୍ଗ ସିନମୁନ୍’ ରବିବାର ଏହି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ହିଟୱେଭ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ:
ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ‘ରୋଡୋଙ୍ଗ ସିନମୁନ୍’ ରବିବାର ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶରେ ହିଟୱେଭ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା।
ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଲାନ୍ତି ଓ ହିଟ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୃଦ୍ରୋଗ, ମଧୁମେହ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
କୁକୁର ମାଂସ ସୁପ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:
ଖବରକାଗଜଟି ତରଭୁଜ, ମୁଗ ଡାଲି ଏବଂ କାକୁଡି ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହା କୁକୁର ମାଂସର ସୁପ, ମାଛ ଡାଲି ଏବଂ ଲାଲ ଡାଲି ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା।
ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟନିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଆସୁଛି। ତଥାପି, ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିଣି ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୁକୁର ମାଂସକୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ।
ଏହା ସହ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଗରମର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଦେଶଭକ୍ତିମୂଳକ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଏ।