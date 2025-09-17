CHARIDHAM

ପାର୍କିଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ମାରପିଟ, ରାଗରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୋଷା କୁକୁର, ଝୁଣି ଖାଇଗଲା…

ରାତିରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍କିଂ ବିବାଦ ନେଲା ଉଗ୍ରରୂପ। ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ାରୁ ହେଲା ମହାଭାରତ। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦାରାର ସୁଭାଷ ପାର୍କରେ ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।

ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏତେ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଖାଲି ଏତିକିରେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ପୋଷା କୁକୁରକୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।

ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଶାଲୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କେତନ (୩୨)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମାରପିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥିଲା।

ସର୍ବଗିଳା ମ୍ୟାଡାମ୍, ୫ ବର୍ଷର ଚାକିରୀରେ…

କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ମାଟି…

ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆକ୍ରମଣ
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ ଶାଲୁ ତାଙ୍କ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ କେତନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ଶାଲୁ ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଜଣେ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି
ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆହତ ଏବେ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଝଗଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଗତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି)ର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଶାଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

