ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡରେ କୁକୁର ଫଟୋ! ବିହାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଫଟୋ ଦେଖି ସବୁ କାବା…
ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କୁକୁର ଆସିଲା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାଙ୍ଗାତିକ ମାମଲା। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା କୁକୁର ଫଟୋ। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁରା ଘଟଣାର ତନାଘନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ।
ବିହାରରେ ଜଣେ ବ୍ଯକ୍ତି ପିଅନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ କାଢିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବଦଳରେ ସେଥିରେ ଏକ କୁକୁରର ଫଟୋ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମେମଜ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି।
ବିହାରର ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରବେଶପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବଦଳରେ ଏକ କୁକୁରର ଫଟୋ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ପିଅନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରିତେଶ କୁମାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ନିକଟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଥିବା ଫଟୋଟି ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ ରିଟ୍ରିଭରକୁକୁର ର ବୋଲି ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ପରେ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣକ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଆପ୍ଲାଏ ସମୟର ଏକ କପି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସଠିକ ଫଟୋ ଲଗାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଥୀତ କରିଛି ଓ ସେ ଏବେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ଲୋକ ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବିନା ବାଧାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ।