ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି କାମ, ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ! ରହିବନି ଅଭାବ ଅନାଟନ
ସକାଳୁ ଉଠି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ମିଳିବ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ୍!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ବିଶେଷକରି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ସାରା ଦିନର ଶକ୍ତି, ମାନସିକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ତେଣୁ, ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ; ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ।
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତରେ, ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ନେଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଯେକୌଣସି ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପ୍ରଥମେ ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିର ଦର୍ଶନ କର:
ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ, ତୁମର ଉଭୟ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼।
କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ,
କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଃ ପ୍ରଭାତେ କରଦର୍ଶନମ୍ ।
ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଥିରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।
ଧରଣୀ ମାତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ:
ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ, ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ।
ସମୁଦ୍ରମେଖଳେ ଦେବୀ ପର୍ବତସ୍ତନମଣ୍ଡଲେ
ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପାଦସ୍ପର୍ଶଂ କ୍ଷମସ୍ଵ ମେ ।
ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ:
ସ୍ନାନ ପରେ, ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର:
ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ତେବେ ସକାଳେ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ:
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାଏ।
ସକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ:
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ, ଯେପରିକି “ଆଜି, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ କରିବି।” ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ।
ପଣ୍ଡିତ ବାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ଉପଚାର କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସ୍ଥିର ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଥାଏ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ:
୧- ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୨- ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୩- ରାଗ ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୪- ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।
୫- ନଗାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।