ଅଭିନେତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଡଲି ଚା’ବାଲା; ମେଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଦାମୀ କାର, ବଙ୍ଗଳା
ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନାଗପୁରର ଡଲି ଚାଇୱାଲା। ମଜାଦାର ସଂଳାପ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦୁନିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର କରିପାରେ। ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ଯିଏ ମହାକୁମ୍ଭରେ ମାଳା ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନାଗପୁରର ଡଲି ଚାଇୱାଲା।
ଡଲି ଚାଇୱାଲା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଚା ତିଆରି କରିବାର ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡଲି ଚାଇୱାଲାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଏବେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଭାଇରାଲ ଝିଅ ମୋନାଲିସାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନା ଅଧିକ?
ଡଲି ଚାଇୱାଲା କିଏ ଡଲି ଚାଇୱାଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ସୁନୀଲ ପାଟିଲ ଏବଂ ସେ ନାଗପୁରରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଷ୍ଟଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2010 ଦଶକରେ, ସେ ନିଜର ଷ୍ଟଲ ‘ଡଲି କି ଟାପ୍ରି’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଡଲିଙ୍କ ଷ୍ଟୁଲ୍ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ। ଚା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଡଲି ନାଚନ୍ତି, ମଜାଦାର ସଂଳାପ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ।
2024 ମସିହାରେ, ଡଲି ଚାଇୱାଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କୁ ଚା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ନିଜେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ‘ଗୋଟିଏ ଚା, ଦୟାକରି!’ ଡଲିଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ଗେଟ୍ସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡଲି ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହୋଇଗଲେ।
ରୋଜଗାର
ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ 350-500 କପ୍ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ 7 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ଦୈନିକ ଆୟ 2,450 ରୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମାସିକ ପ୍ରାୟ 75,000 ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟୋଜିତ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥିଲା। 2025 ସୁଦ୍ଧା, ଡଲିଙ୍କ ରୋଜଗାର ଗ୍ରାଫ୍ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏବେ ଯଦି ଏକ କପ୍ ଚା’ର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ 15-20 ଟଙ୍କା ହିସାବ କରାଯାଏ, ତେବେ ଡଲି ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 5000 ରୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ଏବେ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଶୋ’ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହୋଷ୍ଟଙ୍କୁ 4-5 ତାରକା ହୋଟେଲ ରହଣି ଏବଂ ଜଣେ ସାଥୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ, କଲେଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅତିଥି ଆପିଅରନ୍ସରୁ ମାସିକ ଆୟ 1.5 ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋଟ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ମୋନାଲିସା ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର
୧୭ ବର୍ଷୀୟ ମୋନାଲିସା ଘୋସାଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖାରଗୋନ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ୨୦୨୫ ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏବଂ ମୁକ୍ତା ମାଳା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତାରାତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନସେସନ୍ ହୋଇଗଲେ।
ତାଙ୍କର ବାଦାମୀ ଆଖି, ସରଳତା ଏବଂ ହସ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ମୋନାଲିସା, ଯିଏ ଥରେ ସଙ୍ଗମରେ ବସି ମାଳା ବିକୁଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ୩୦ ଦିନରେ ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଲାଇମଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଝିଅଟି ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୂତନ ସେନସେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି।
ସେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ସାତ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ, ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆମ୍ବାସାଡର ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି।
ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ରୋଜଗାର 30 ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ବଲିଉଡ୍ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡଲିଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ସଫଳ ନୁହଁନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଉଭୟଙ୍କ ଆୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଡଲିଙ୍କ ରୋଜଗାର ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ।
ଡଲିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ ହେଉଛି ଚା ଷ୍ଟଲ୍, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଉଚ୍ଚ ଫିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଡଲିଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଆୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ।