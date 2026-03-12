LPG Price Hike: 1000 ଟଙ୍କା ପାର ହେଲା ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା, କେଉଁଠି ଶସ୍ତା?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଗ୍ରାହକ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ଚାହିଦା ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଏଲପିଜି ରିଫିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଉପଲବ୍ଧ ଷ୍ଟକ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବଧି 21 ଦିନରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ରହିଛି। ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୦୦, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୯୧୨.୫୦, ଯାହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଅଂଶ ତୁଳନାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୦୦୦ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ତ୍ରିପୁରାରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୭୩.୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବାଧିକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିକିମରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୦୬୫.୫୦, ମିଜୋରାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୬୫, ମଣିପୁରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୬୪.୫୦ ଏବଂ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୨.୫୦ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦୦ ତଳେ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 939, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ୯୧୩, ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରାୟ ୯୨୦.୫୦, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରାୟ ୯୧୫.୫୦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୯୧୬.୫୦।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୧୨.୫୦, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୪୪ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୮୦୦ ରୁ ୨,୩୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବାହାରେ ଆମଦାନୀ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରି ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି । ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିବ।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ, ଆମଦାନୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।