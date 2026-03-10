LPG Cylinder Tips: ଜଲ୍ଦି ସରିବନି ଗ୍ୟାସ, 15-20 ଦିନ ଅଧିକ ଚାଲିବ ସିଲିଣ୍ଡର, ବାସ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି 5 ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ସ

By Seema Mohapatra

LPG Cylinder Tips: ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ LPG ଗ୍ୟାସ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। କାହାର କାହାର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ସରିଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ସେପଟେ ଏବେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ରିଫିଲ୍ ଅବଧି ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଗଚ୍ଛିତ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଆପଣ ଗ୍ୟାସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ? ଏହି ସିରିଜରେ, ଆଜି ଆମେ 5ଟି ହ୍ୟାକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ 15-20 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ…

  1. ନିଆଁ ଆଞ୍ଚ ଏବଂ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ

ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପାତ୍ର ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଖା ସଠିକ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ପାତ୍ରଟିକୁ ନିଆଁଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ରନ୍ଧିବା ସମୟ ଅଧିକ ନିଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପାତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ପାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ।

  1. ସଠିକ୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ପାତ୍ରକୁ ଘୋଡାନ୍ତୁ। ଏହା ବାଷ୍ପ ଏବଂ ତାପକୁ ଭିତରେ ଫସାଇ ଦିଏ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କମ କରେ। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟ ଶିଘ୍ର ବନିଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କମ କରେ।

  1. ସଠିକ୍ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଗାସ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରେସର୍ କୁକରରେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ସୁପ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣି ଠିକ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଯେପରି ଗ୍ୟାସ ଲିକ ନହୁଏ  । ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କମ ହୁଏ।

୪. ପୂର୍ବରୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବା କାଟିବା, ମସଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ରୋଷେଇ ସମୟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ନର କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ।

୫. ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲେମ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ନାଁଜଲ୍ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚ କମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

