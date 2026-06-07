ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଏକାଥରେ ୨୯ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍, ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ

ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ LPG ଦର ଲାଗୁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଶରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ (ଏଲପିଜି)ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ସାରା ଦେଶରେ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ।

ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

ଶିଳ୍ପ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୧୩ ରୁ ୯୪୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଆଜି (ଜୁନ୍ ୭) ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଛୁଇଁଲା ୯୬୮ ଟଙ୍କା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ…

ଏଣିକି ଅବସର ନେବାପରେ ଆଉ ଲିଗ୍ ରେ…

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସଦ୍ୟତମ ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାୟ ୭୦୩ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ।

କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା:

ବାସ୍ତବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏଲପିଜି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ତେବେ ସରକାର ମେ ୧ ରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୯୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨୬୧ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଜୁନ୍ ୧ ରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୪୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।

ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ:

ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି।

ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଖୁଚୁରା ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିରେ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାର କୌଣସି ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର:

ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଏଲପିଜିର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।

ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ…

ଏଣିକି ଅବସର ନେବାପରେ ଆଉ ଲିଗ୍ ରେ…

ଏହିଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ ତମ…

କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ଜରୁରୀ…

1 of 19,126