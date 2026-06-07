କାହିଁକି ୨୯ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ

ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ୨୯ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଦାମ

By Jyotirmayee Das

LPG Price Hike: ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଦର ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।

ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ ୯୧୩ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ୯୪୨ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବଦ୍ଧିତ ଦର ୭ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନାଗା ଓ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ୨୦ ନିଖୋଜ;…

ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏମିତି…

ସରକାର କାହିଁକି ବଢ଼ାଇଲେ ଦାମ୍?

ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ପାଇକ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବୈଶ୍ୱିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।

‘ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି’

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୭୦୩ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଯୋଗାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୬୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି।

ଗତ ୩ ମାସରେ ୮୯ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଏଲ୍‌ପିଜି

ଏହାପୂର୍ବରୁ ୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍ ୬୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସର ଏହି ୨୯ ଟଙ୍କାର ନୂଆ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମିଶାଇ ଦେଖିଲେ, ଗତ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମୋଟ ୮୯ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଛି।

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି ସବ୍‌ସିଡିର ଫାଇଦା ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସବ୍‌ସିଡି ମିଳିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ୬୪୨ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ମୋଟ କ୍ଷତି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଶସ୍ତା?

ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ କାନାଡା ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି। ସରକାର ଏହାକୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ନାଗା ଓ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ୨୦ ନିଖୋଜ;…

ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏମିତି…

ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, କିନ୍ତୁ…

ବିଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କଲେ…

1 of 28,106