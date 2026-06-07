ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଭାରତରେ LPG ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା, ଏତିକି କେଜି ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୬୪୨ ଟଙ୍କା !

ଭାରତରେ LPG ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା, ଏତିକି କେଜି ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୬୪୨ ଟଙ୍କା !

By Jyotirmayee Das

LPG Price: ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ଆଜି ହିଁ ୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ତେବେ ସରକାରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଭାରତ ଆଜି ବି ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥାଏ।

PIB ନିଜର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍‌ରେ କହିଛି ଯେ, ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଦରରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହି ବଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ପକାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସରକାର ତଥା ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି।

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅତିରିକ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଜ୍ଞାପନ…

ଶାଢ଼ୀ ଗଦା ତଳେ ଲୁଚିଥିଲେ TMC ନେତା, ଧରି…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମର ସିଲିଣ୍ଡର ୯୪୨ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୩୦୦ ଟଙ୍କାର ସବ୍‌ସିଡି ଦିଆଯାଉଛି।

ଏହି ଲାଭ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ରିଫିଲ୍ ଉପରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୪୨ ଟଙ୍କା ରହିଯାଏ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ ୧,୨୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ।

ଯୋଗାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍

ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ମୁତାବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଯୋଗାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧,୬୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ମାତ୍ର ୯୪୨ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଦଳରେ ସରକାର ଏବଂ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପରିବହନ ଓ ବିତରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଦରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଦର

ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଲ୍‌ପିଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଏଲ୍‌ପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଉଦି ଆରାମକୋ (Saudi Aramco) ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିବା ସାଉଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ (Saudi CP) ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାମ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବଜାର ଦର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳିରେ (Strait of Hormuz) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ଏଲ୍‌ପିଜି ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଏଲ୍‌ପିଜିର ସାଉଦି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୪୩ ଡଲାର ପ୍ରତି ଟନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଙ୍କଟ ପରେ ଏଥିରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ୭୭୫ ଡଲାର ପ୍ରତି ଟନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୭୯୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ଟନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ତୁଳନାରେ ଏଲ୍‌ପିଜିର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କରେ ପ୍ରାୟ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଏବେ ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାସ୍

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସେହି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯିଏ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିପାରିଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳିରେ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ କାନାଡା ଭଳି ବିକଶିତ ଦେଶ ସହ ତୁଳନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଟେ। ବଢ଼ୁଥିବା ବୈଶ୍ୱିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସବ୍‌ସିଡି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରଖାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଜ୍ଞାପନ…

ଶାଢ଼ୀ ଗଦା ତଳେ ଲୁଚିଥିଲେ TMC ନେତା, ଧରି…

ବୁଝାଇଲେ ଭୂପେଶ, ବୁଝିଗଲେ ହେମନ୍ତ; ଦୁଇ ଦଳରୁ…

ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା!…

1 of 28,104