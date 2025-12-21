Petrol-Diesel Limit: ଘରେ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ, ନଚେତ୍ ଯିବେ ଜେଲ୍

ଘରେ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ?

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ପରି, ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ, ଆପଣ ଘରେ କେତେ ତେଲ ରଖିପାରିବେ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଆପଣ କେତେ ଜରିମାନା ଦେବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି?

ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନିଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ଯାଉଥିବେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଟକି ରହିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଯାନରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣ ଘରେ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରଖିପାରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାତ ମିଳାଇବା ପରମ୍ପରା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ…

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ATMରେ କେତେ ଟଙ୍କା…

ଆପଣ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ?

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ନିୟମ 2002 ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ଘରେ ସର୍ବାଧିକ 30 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ (ପ୍ରାୟ 100 ମିଲି) ଛାଡନ୍ତୁ । ଯଦ୍ବାରା ପବନ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଟାଲ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେବଲ୍, ମଜଭୁତ ଏବଂ ଭଲଭାବରେ ଟାଇଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ।

ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଷ୍ଟୋରେଜ ପଦ୍ଧତି?

ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ୟାରେଜ, ସେଡ୍ କିମ୍ବା ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଷ୍ଟୋରେଜ ଏରିଆକୁ କାଗଜ, ଦିଆସିଲି କିମ୍ବା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଭଳି ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଏବଂ ସେଠାରେ ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ କେବେ ଖରାପ ହେବ କି ନାହିଁ?

ପେଟ୍ରୋଲ୍ ସମୟ ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା 3-6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ, ଆପଣ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲ ଅଧିକ ଲିମିଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡେ ତେବେ କଣ କରିବେ?

ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ସର୍ବାଧିକ 30 ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ।

ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଲିମିଟଠାରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ?

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଇନ 1934 ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଇନ 2002 ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଘରେ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ପାଇଁ, ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ମାସ ଜେଲ୍, 1,000 ଜରିମାନା, କିମ୍ବା ଉଭୟ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ସେହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ତିନି ମାସ ଜେଲ୍ ଏବଂ 5,000 ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମୋଟା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

You might also like More from author
More Stories

ହାତ ମିଳାଇବା ପରମ୍ପରା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ…

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ATMରେ କେତେ ଟଙ୍କା…

ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଦଳରୁ ବିଦା ହେବେ…

ସୈତାନ ସାଜିଲା ମା’ ପେଟର ଭାଇ, ସାଙ୍ଗକୁ…

1 of 29,222