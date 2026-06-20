ମୁଜ୍ତବା ଖାମେନେଇଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ-‘ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନଥିଲି, ଏବେ ଇରାନକୁ ମିଳିବନି ଗୋଟିଏ ବି କାଣି କଉଡ଼ି’
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ବି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା କମୁଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି।
US Iran Deal: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣିଥରେ ଇରାନ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଇରାନକୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବି କାଣି କଉଡ଼ି ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲଗାତାର କେତେକ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଇରାନ ପାଖରେ ନା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାୟୁସେନା ବଞ୍ଚିଛି, ନା ନୌସେନା ଏବଂ ନା ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଣ୍ଟି-ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ରଡାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଡେମୋକ୍ରାଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଡେମୋକ୍ରାଟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, “ତଥାପି ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ସମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏବେ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏହା କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ଲୋକ କେତେ ମୂର୍ଖ ହୋଇପାରନ୍ତି?”
“ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ଇରାନ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା”
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇରାନ ନେଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନଥିଲା, ବରଂ ଇରାନ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ନଥିଲୁ, ଇରାନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।” ଟ୍ରମ୍ପ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି କି ଦଶ ସେଣ୍ଟ୍ ବି ମିଳିବନି।”
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଖାମେନେଇ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୁଜ୍ତବା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଖାମେନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ହିଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୁକ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ “ବ୍ୟାକୁଳ” ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ।
ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ଖାମେନେଇ
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ବୟାନରେ ଖାମେନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ ଏବଂ ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଏବଂ “ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ”ର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ସେ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ।