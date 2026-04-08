ଅଧରାତିରେ କରିଥାନ୍ତେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଇରାନ ରାଜି…
ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଧରାତିରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ।
ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଇରାନ ରାଜି ହେବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛି ଆମେରିକା।
ସେପଟେ ଇରାନର ୧୦ ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଟଳିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର (୭ ଏପ୍ରିଲ) ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ସହିତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି।
ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ମୁନିରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଇରାନ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ରାଜି। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହେବ।”
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଆଡକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବିନାଶକାରୀ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହେବ।”
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଇରାନ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର ହୋଇଛୁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଇରାନରୁ ଏକ ୧୦ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଧାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।”
“ଅତୀତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଛି; କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ।”
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିକଟତର ହେବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ।
ଆରାଘଚି ଶାହବାଜ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ମୁନିରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟଦ ଆବାସ ଆରାକଚି କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ – ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ମୁନିରଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।”
ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଭାଇଚାରାର ଆହ୍ୱାନର ଜବାବରେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ୧୫-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ୧୦-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବର ସାଧାରଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆଲୋଚନାର ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଘୋଷଣାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ଆମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ସମ୍ଭବ ହେବ।”