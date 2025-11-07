ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଜପିଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ: କହିଲେ-“ମୋଦି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି”, ଭାରତ ଆସିବା ନେଇ କଲେ ଘୋଷଣା, ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍
ୱାଶିଂଟନ: ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଜପିଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ । ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଢିଲା ଚିନ୍ତା ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ 2020 ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି।
ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏବେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।”
ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଆମେ କଥା ହେଉ, ଏବଂ ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଏ…ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି।” ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। “୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଥିଲି।” ତଥାପି, ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGMO) ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।