କମାଲ କରିଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ; ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ ; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ଳାନରେ ୮ ଦେଶ ସହମତ !
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯୋଜନା କ’ଣ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ସହିତ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଗାଜାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଗାଜାକୁ ପୁନର୍ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ସହିତ ସହମତ; ଯଦି ହମାସ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୁଏ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।
ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ୮ଟି ଦେଶ ସହମତ: ଗାଜା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଆଠଟି ଆରବ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଦେଶ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କାତାର, ଜୋର୍ଡାନ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ମିଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନକୁ ରୋକିବ ଏବଂ ଗାଜାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଯଦି ହମାସ ରାଜି ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହମାସ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଗାଜାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଆରବ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ।
ଯଦି ହମାସ ରାଜି ନହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହମାସ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ହମାସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବ। ହମାସ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଆମେରିକାର ସେନା ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା କ’ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ପାଖରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୧-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଗାଜା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଦାରଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଏହି ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଗାଜାକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କୁ ଗାଜା ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଗାଜାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକ୍ତ ସହର କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଗାଜା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେବ। ଏହାସହ ୨୫୦ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା କଏଦୀ ଏବଂ ୧,୭୦୦ଗାଜା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।