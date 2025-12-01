‘ଭାରତୀୟ’ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସହିତ କ’ଣ ରହିଛି ଏହାର କନେକ୍ସନ

'ଭାରତୀୟ' ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଭାରତୀୟ” ଶବ୍ଦଟି ଆଉ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଏହା ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂଳ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି:

ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ୧୪୯୨ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୧୪୯୨ ମସିହାରେ, କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।

ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତର ଉପକଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ।

ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ମହାଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ନାମଟି ସେହିପରି ରହିଲା। ସମୟ ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଉପନିବେଶ ଚୁକ୍ତି, ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଆମେରିକୀୟ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା।

ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ, “ଭାରତୀୟ” ଶବ୍ଦଟି ଉପନିବେଶୀକରଣ ଏବଂ ଭୁଲ ସୂଚନାର ସ୍ମରଣକାରୀ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଅସହଜ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟର ଏକ ରୂପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ କଲେ:

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିତର୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ସଂଗଠନ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ “ଭାରତୀୟ” ଶବ୍ଦଟି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଜାତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ।

ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ଆମେରିକୀୟ, ଆଦିବାସୀ, କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନଜାତି ନାମ ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ।

କିନ୍ତୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ “ଭାରତୀୟ” ଶବ୍ଦଟି ଭାରତରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୂଳ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

କିଛି ଅତୀତର ବିବାଦ:

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ନାମ, କାସିନୋ ଅଧିକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମତଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସେ ୱାଶିଂଟନ ରେଡସ୍କିନ୍ସ ଏବଂ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଭଳି କ୍ରୀଡା ଦଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ନାମ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

୧୯୯୩ ମସିହାରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ଶୁଣାଣିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଜନଜାତି ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳନିବାସୀ ଆମେରିକୀୟ କି, ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନା ଆଣିଥିଲା।

