ଭାରତ ସମେତ ୧୭ଟି ଦେଶ ଉପରେ ପୁଣି ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପାକିସ୍ତାନ ବି ବାଦ୍ ପଡିଲାନି

ଆମେରିକାର ୧୭ଟି ଦେଶ ଉପରେ ୧୦% ଟାରିଫ୍, ଭାରତ ସହ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି ଶ୍ରମ (Forced Labour) ସହ ଜଡ଼ିତ ଉତ୍ପାଦ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ସମେତ ୧୭ଟି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେକ୍ସନ୍ ୩୦୧ ଅଧୀନରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଆମେରିକାର ଏହି ନୂଆ ଟାରିଫ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ କମ୍ ଟାରିଫ୍ ସ୍ଲାବ୍‌ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ୧୦% ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ, କେତେକ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ୧୨.୫% ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆମେରିକା ନିଜର ୬୦ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାଗୀଦାର ଦେଶର ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି!…

NEET ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲୁଥିଲା…

1 of 20,814