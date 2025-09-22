(video) ୧୧୫ ଦିନ ପରେ ହେଲା ଭେଟଘାଟ, ମସ୍କଙ୍କୁ କ’ଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ହେଲା ଆଲୋଚନା
ଦୁଇ ସାଥୀ କାହିଁକି ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ କୋଟିପତି ଏଲୋନ ମସ୍କ – ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଜଣ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି – ୧୧୫ ଦିନ ପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମସ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଏକଦା ସାଥୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ବିବାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଡାହାଣପନ୍ଥୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କ ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖାଦେଲା।
ଟେସଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲୋନ ମସ୍କ ଆରିଜୋନାର ଗ୍ଲେଣ୍ଡେଲରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ମ ଆରେନା ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ୟୁଟାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ଉଭୟ କ’ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରମ୍ପ-ମସ୍କ ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଜଣେ ଲିପ୍ ରିଡର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମସ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପରକୁ କ’ଣ କହୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
A lip reader has revealed details of the short exchange between President Trump and Elon Musk at Charlie Kirk’s memorial service.
Trump greeted Musk with a casual, “How are you doing?” before adding, “So Elon, I’ve heard you wanted to chat.”
He then leaned in with a suggestion:… pic.twitter.com/pGGECLKxMx
— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 22, 2025
“ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇଲି।”
ଡେଲି ମେଲରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲିପ୍ ରିଡର ନିକୋଲା ହିକଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମସ୍କଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ କିପରି ଅଛ?” ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତା’ପରେ କହିଲେ: “ତେବେ ଏଲୋନ୍, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ।” ଏଠାରେ, ଏଲୋନ୍ କାନ୍ଧ ଉଠାଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ।
ୟୁଏଫସି ଆଇକନ୍ ଡାନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲିପ୍ ରିଡରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତା’ପରେ ଏଲୋନ୍ଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ କିପରି ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିବେ ତାହା ଜାଣିବା।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ କୌଣସି କସରତ ଛାଡି ନଥିଲେ – ଏହା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ହେଉ।
ତଥାପି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ “ବିଗ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍” ଟିକସ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମତଭେଦ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇ ଆଇନରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ନିଅଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଆଇନ ପାସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଏକ ନୂତନ “ଆମେରିକୀୟ ଦଳ” ଗଠନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ପାସ୍ ହେବା ପରେ, ସେ ଏହି ଦଳ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ ଯୋଗୁଁ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ କରାଯାଉଛି।