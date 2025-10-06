ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟେମ୍ପର ; କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କର ନେହେଲ ଦେଖିବ ମୃତ୍ୟୁର ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ !

Donald Trump Hamas Warning: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଧମକ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଶେଷ ହେବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହମାସ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବ୍ୟାପକ ରକ୍ତପାତ ହୋଇପାରେ।

ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ହମାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ (ଆରବ, ମୁସଲିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ସହିତ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।”

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନଚେତ୍ ବଡ଼ ରକ୍ତପାତ ହୋଇପାରେ – ଯାହା କେହି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ।”

ରବିବାର ଦିନ, ହମାସ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବନ୍ଧକ ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଇଜିପ୍ଟର ବନ୍ଦର ସହର ଶାର୍ମ ଏଲ୍-ଶେଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରତି ହମାସ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବା ପରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଜାରେ ବନ୍ଦୀ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବଦଳରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।

ଏଏଫ୍ପି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହମାସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ।

