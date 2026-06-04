ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ- “ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଇରାନକୁ…”
"ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଇରାନକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବି।"
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାର ଏକ ସୂଚନା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଧବାର (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
‘ଚାହିଁଲେ ଇରାନକୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବି’:
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ବହୁତ ନିକଟତର। ”
ଏକ ଚୁକ୍ତି ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନ ହୋଇପାରେ; ହେଲେ, ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ହୋଇପାରେ।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ହେବ।”
“ହେଲେ, ଯଦି ମାନବ ଜୀବନର କ୍ଷତି ବିନା ଏକ ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ସମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବି।”
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ:
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଯଦି ଇରାନ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୁଏ, ତେବେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯିବ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ।” ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସେନା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଖଣି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ।
ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଏବଂ ଏଲଏନଜିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ବାଧା ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ।
ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଥର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ କହିଛି- “ଆମେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବୋମା ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାସଲ କରିବୁ ନାହିଁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯିବୁ, ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ।”