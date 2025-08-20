“ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ”
ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣ ପଣେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଏପରି କିଛି ବିବୃତ୍ତି ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ ବୁଧବାର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପକାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଏହି ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯିବ।
ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରଣନୀତି: ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମେତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।”
୨୦୨୨ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ: ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି।
ରୁଷ ୨୦୨୨ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ‘CNBC’ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ଭାରତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ “ଅନ୍ୟାୟ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ପରି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।