ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବାକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆକ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବ
ୱାସିଂଟନ୍: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ। କଥାରେ ଇରାନ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମି ଗଲା? ଇରାନ୍କୁ ଉଡାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଉଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ କୂଟନୈତିକ ଓ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ବହୁ ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନବଢ଼ାଇ ଶାନ୍ତି ଓ କୂଟନୈତିକ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆକ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର କମିବା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ। ଏହି କାରଣରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ମାନୁଛନ୍ତି।
କ’ଣ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ର କମ୍ ପଡ଼ିଲା?
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୪-ସୂତ୍ରୀୟ ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ କୂଟନୀତିର ରାସ୍ତା ଅପଣାଯିବ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଧମକ ଦେବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲେ, ସେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ନିଜେ ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣାକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି।
ଇରାନ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମିସାଇଲ, ବୋମା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଥିଲା।
ରୁଷ ବିରୋଧରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଚାଲିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କ’ଣ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା?
କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ କମି ଯାଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ୨ରୁ ୪ କିମ୍ବା ୫ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କ’ଣ ଏହି ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆକ୍ଟ?
ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ୧୯୫୦ ଆମେରିକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ। ଯାହା କୋରିଆନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ୨୯୫୦ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ କିଛି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ଭାବି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ।