ଭାରତ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାଁନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, କାହିଁକି ନା…

ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବଖାଣିଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ।  ଭାରତ ଉପରେ ରାଗି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବିକାଶ ସ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଓ୍ୱାଶିଂଟନର ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ:

ବିକାଶ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ମତରେ ଓ୍ୱାଶିଂଟନର ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପଛରେ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମେ ମାସରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର କଥିତ ଭୂମିକାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି।

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANIକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସ୍ୱରୂପ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଚାପ ଆଗରେ ନବାହାରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଶେଷରେ ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଣିବ। “ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମତଃ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି କାରଣ ଆମେ BRICS ର ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ଅଛି ଯେ BRICS ହେଉଛି ଏକ ଆମେରିକା ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଯାହା ଡଲାରର ବିକଳ୍ପ ମୁଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଭରପୂର। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭାରତ BRICS ର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ,”।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନିଲେନି ଭାରତ ସରକାର: ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ମେ ମାସରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲା ଭାରତ।

ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଆସୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ କାରଣ ଭାରତ ବାହ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ।

ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରାଯାଇଥିଲା।

ସ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି, “ଟ୍ରମ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଁ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରରୁ ରୋକିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଉପମହାଦେଶରେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିଥିଲେ।

ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଭାରତ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ  ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଛି।”

