ISIS ଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ରକ୍ତର ଜବାବ ଅଲବତ ନେବୁ; ଛାଡ଼ିବୁନି ଆହୁରି କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ…

ISIS ଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ରକ୍ତର ଜବାବ ଅଲବତ ନେବୁ; ଛାଡ଼ିବୁନି ଆହୁରି କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ…
ସିରିଆରେ ISIS ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ସିରିଆ ଉଭୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି “ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ” ନିଆଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିରିଆରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ: ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ “ତିନି ଜଣ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ସିରିଆ ଉଭୟ ଉପରେ ISIS ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ହରାଇବା ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଜବାବ ଦେବ କି: ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, “ହଁ, ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁ।” ତା’ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ “ଅତି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତିଶୋଧ” ନିଆଯିବ।
ପାଲମିରା ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ: ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ସିରିଆର ପାଲମିରା ନିକଟରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। CENTCOM ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ISIS ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବାହିନୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସିରିଆର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ: ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିରିଆର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅହମ୍ମଦ ଅଲ-ଶାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ “ଗମ୍ଭୀର କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ବିଚଳିତ”। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ସିରିଆର ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ” ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ISIS) ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ସିରିଆରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ-ଅଲ-ଶାରା ବୈଠକ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୀକରଣ: ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସିରିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅହମ୍ମଦ ଅଲ-ଶାରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ହୋଇଛି। ବଶର ଅଲ-ଆସାଦ ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପରେ ଅଲ-ଶାରା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଅସାଦ ରୁଷକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଲ-ଶାରା ପୂର୍ବରୁ ଅଲ-କାଏଦା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ଆମେରିକାର ହେପାଜତରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନାମକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।