ନାଗ ଫାଶ ବିଛାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ; ପୁଟିନ ଆଉ ଜିନପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ, କଣ ସତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କରିଦେବେ ବର୍ବାଦ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାଞ୍ଚଟି ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶ – ଉଜବେକିସ୍ତାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବେ।
C5+1 କ’ଣ: ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସମରକନ୍ଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ସମୟରେ C5+1 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି: ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହିତ ମୋଟ $୧୨.୪ ବିଲିୟନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଚୀନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରି, ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଉଜବେକିସ୍ତାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରେ, କାଜାଖସ୍ତାନ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସେରିୟମ୍, ଲାନ୍ଥାନମ୍, ନିଓଡିମିୟମ୍ ଏବଂ ଇଟ୍ରିମ୍ ର ଗଚ୍ଛିତ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଉପାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଜାଖସ୍ତାନରେ ଥିବା କାରାଗାଣ୍ଡି ଗଚ୍ଛିତରେ ଏହି ଧାତୁ ୨୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଚୀନର ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟ ଅଧା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ।
ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍: ଯଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ଚୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରାୟତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଥିରେ ଚୀନ୍ର ଏକାଧିକାର ରହିଛି, ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରୁଷକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଟିନ୍ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ C5+1 ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।