ବଢ଼ିବ ଗ୍ୟାସ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଦୁନିଆରେ ହାହାକାର! ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେବ ଆମେରିକା; ହର୍ମୁଜ୍ କୁ କରିବ ବ୍ଲକ୍!

ବଢ଼ିବ ଗ୍ୟାସ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଦୁନିଆରେ ହାହାକାର! ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେବ ଆମେରିକା; ହର୍ମୁଜ୍ କୁ କରିବ ବ୍ଲକ୍!
ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ବଢିଲା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ଅଭାବ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଆଜିଠାରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅବରୋଧ ଇରାନର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ବାଧା ଦେବ। ଏହି ଅବରୋଧ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ପରେ, ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଇରାନକୁ ଟୋଲ୍ ଦେଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଆମେରିକା ନୌସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ଟୋଲ୍ ଦେୟ କରୁଥିବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ।
ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଇରାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଟୋଲ୍ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଦେୟ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନ ଧମକ ଦେଇଛି: ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଧମକ ଦେଇଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସାମରିକ ଜାହାଜ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ। ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କହିଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଜାହାଜ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ।
ଇରାନର ନୌସେନା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଏହା ଇରାନର “ସ୍ମାର୍ଟ ପରିଚାଳନା”ର ଏକ ଅଂଶ। ଇରାନ ସେନା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଇରାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଧମକ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏବେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ନଷ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ସଫା କରିବ ଏବଂ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବ।
ସେମାନେ ଇରାନକୁ ଟୋଲ୍ ଦେଇ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ୟୁଆନ୍ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ଚୀନ୍ କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା।