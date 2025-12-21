ହଇଚଇ.. ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫଟୋ ସମେତ 16ଟି Epstein Files ଗାୟବ, କେମିତି ହଜିଲା?
ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟରୁ ୧୬ ଫାଇଲ ଗାଏବ । ତେବେ ଗାଏବ ଫାଇଲରେ ଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫଟୋ ।
ୱାଶିଂଟନ: ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗର ପବ୍ଲିକ ୱେବପେଜ୍ରୁ ଅତି କମରେ ୧୬ଟି ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ୱେବପେଜ୍ରେ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ଆମେରିକା ସରକାର ଡିଲିଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ ।
କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି
ନିଖୋଜ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଘରର ଫଟୋ, ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଉଥିବା ଏକ ଫଟୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଫଟୋ ଏକ ଡ୍ରୟର୍ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା। ତେବେ ପବ୍ଲିକକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ବିନା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଗାୟବ କରିଦେବା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହା ଏପଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରହସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ହାଉସ୍ ତଦାରଖ କମିଟିର ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ନିଖୋଜ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଆଉ କଣ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି? ଆମେରିକୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର।”
ଆମେରିକୀୟ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ( ୟୁଏସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍) କୁଖ୍ୟାତ ଫାଇନାନ୍ସର ତଥା ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଯାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ , ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ଅଢେଇଟା ସମୟରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଆଧାରାରେ) ତିନି ଲକ୍ଷ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ବଜନିକ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ଏହିସବୁ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧୁରା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି , ଯାହାକୁ ରେଡେକ୍ସନ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କଥା ଏହା ଯେ, ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ, ପପ୍ ସିଙ୍ଗର ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ , ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା କ୍ରିସ୍ ଟକର , ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରୟୁଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
କାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କାହାକୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା?
କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜଡିତ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାହାକୁ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ସାମଗ୍ରୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଭର୍ଜିନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଘରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି।
ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ କିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି?
ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିବା ମାରିଆ ଫାର୍ମରଙ୍କ ଓକିଲ ଜେନିଫର ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ମହକିଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ମର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ, ଏପଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଚିତ୍ର ଥିଲା।
ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ କିଏ?
ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଜଣେ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ , ତାଙ୍କର ଜେଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୧୮ ନଭେମ୍ୱରରେ ଆଇନ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ୩୦ ଦିନ ଭିତରେ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ୧୯ ଡିସେମ୍ୱର ସୁଦ୍ଧା ୩୦ ଦିନର ସମୟ ସୀମା ପୂରା ହୋଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କେଉଁ ମାନଙ୍କ ନାଁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି ,ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।