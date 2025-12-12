“ଯଦି ଏହା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ”… ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ; ପୁଟିନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ!
"ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ନେବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ରୂପ।"
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ମାସରେ କେବଳ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ୨୫,୦୦୦ ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏଠାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏହିପରି ଘଟଣା ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଖେଳ ଖେଳିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ।”
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦୂରରୁ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ କୌଣସି ଦେଶ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ଉଭୟ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି।
ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କାରୋଲିନ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଗଭୀର ନିରାଶ। ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକରୁ ବିରକ୍ତ। ସେ କେବଳ ଆଲୋଚନା ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଉ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ।”
ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫) ଦିନ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବ।
ହେଲେ, ସେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଆମେରିକାର ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା କିଭ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।