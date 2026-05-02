‘ବୋମା ପକେଇ ଇରାନକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେବି’…ଇରାନର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାଦରେ ଆଡେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ଧମକ; ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ!

ଇରାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ନିକଟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଇରାନକୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଇରାନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ସେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ନାହିଁ।

ଇରାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନରେ ବୋମା ପକାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।

ଇରାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଖୁସି ନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବ ପଢିବା ପରେ ସେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଇରାନ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।

ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ’ଣ ହୁଏ। ଇରାନ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଦେଖିଲେ, ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ଆସିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ।

ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ କ’ଣ ଦେଇଥିଲା: ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଦିଏ ତେବେ ସେ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବ।

ତଥାପି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଇରାନର ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି, IRNA ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବି ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଡଲାର ଉପରେ ଅଛି।

 

