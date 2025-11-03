ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଶୁଣି ଟ୍ରମ୍ପ ବି ଛାନିଆ; କହିଲେ ଆମେ ବି ଖୁବଶୀଘ୍ର କରିବା ପରମାଣୁ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଚୀନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ରେସରେ ସାମିଲ…
ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା...
ଓଡି଼ଶା ଭାସ୍କର: ପଡୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ କରୁଛି ନିଉକ୍ଲିଅର ଟେଷ୍ଟିଂ।ଏହା ଦେଖି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନରେ ଛନକା। କହିଲେ ଆମେ ବି ଖୁବଶୀଘ୍ର କରିବୁ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ।
ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା କରିବ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ। ସାମରିକ ବଳ ବଢାଇବା ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା କରୁଛି ଯୋଜନା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରୁଷ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସହିତ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛି ଏବଂ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପଛରେ ରହିବ ନାହିଁ।
ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି: ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, “ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମେ ସେପରି କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ସବୁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ କାରଣ ଏହା ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରୀ ବଢାଇବ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।”
ଆମେରିକା ପାଖରେ କେତେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଅଛି: ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱକୁ 150 ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପରମାଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି, ଯଦିଓ ସେ ସମୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ନାହାଁନ୍ତି।
ପୁଟିନ୍ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଆମେରିକା ସହିତ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ସଚିବ କ୍ରିସ୍ ରାଇଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ।