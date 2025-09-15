US ଟେକ୍ସାସରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ରାଗିଗଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ, ଦେଲେ ଏହି ବଡ ବୟାନ…
ଟେକ୍ସାସର ଡଲାସରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।
ୱାଶିଂଟନ: ଟେକ୍ସାସର ଡଲାସରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଟେକ୍ସାସର ଡାଲାସରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗାମଲ୍ଲାଇୟାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ଖବର ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, କ୍ୟୁବାର ଜଣେ ଅବୈଧ ବିଦେଶୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।”
ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, କାର ଚୋରି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା କାରାଦଣ୍ଡ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କାରଣ କ୍ୟୁବା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା।”
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଏହି ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ରତାର ସମୟ ଶେଷ! ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଟି ନୋଏମ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ପାମ ବଣ୍ଡି, ବର୍ଡର ଜାର ଟମ୍ ହୋମାନ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରାଧୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ହେପାଜତରେ ରଖିଛୁ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ-ଡିଗ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଯିବ!”
ଟେକ୍ସାସରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦, ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସର ଡାଲାସରେ ଥିବା ଡାଉନଟାଉନ୍ ସୁଟ୍ସ ମୋଟେଲରେ ମ୍ୟାନେଜର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗାମଲ୍ଲାୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ୩୭ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗାମଲ୍ଲାୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଥିଲେ।
ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗାମଲ୍ଲାୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗାମଲ୍ଲାୟା ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗାମଲ୍ଲାୟାଙ୍କ ପରିବାର ଘଭୀର ଆଘାତରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀ କ୍ୟୁବାର ଥିଲେ ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଆସିଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାରା ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲିଟିଛି ।