Donald Trump’s Big Decision: ଏହି ଖାସ୍ ଦେଶକୁ G-20 2026 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରୁ OUT କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପଠାଇବେନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: G-20 2026 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ଏହି ଦେଶ । ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇବେନି ଟ୍ରମ୍ପ

By Seema Mohapatra

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ସମୟ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ଧଳା ଲୋକଙ୍କ ନରସଂହାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ସମ୍ପ୍ରତି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏହାର ଦୂତାବାସରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ G20 ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ ନାହିଁ – ଟ୍ରମ୍ପ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚାଲିଯିବ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚ୍ ପଦ, BCCI…

Teacher Transfer: ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି…

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “G20 ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆମର ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ G20 ସଭାପତି ପଦ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 2026 G20 ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫ୍ଲୋରିଡାର ମହାନ ସହର ମିଆମିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଦସ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେୟ ଏବଂ ସବସିଡି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ” ।

ସେମାନେ ଶ୍ବେତ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି – ଟ୍ରମ୍ପ

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ G20 ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଡଚ୍, ଫରାସୀ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଲୋକଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଧଳା ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି”।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ଥିତି କ’ଣ?

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ G20 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହାର ଧଳା ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦମନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କହିଛି, “ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କୌଣସି ନରସଂହାର ହୋଇନାହିଁ।”

You might also like More from author
More Stories

ଚାଲିଯିବ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚ୍ ପଦ, BCCI…

Teacher Transfer: ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି…

ବାଫ୍ଲିମାଳି ପକ୍ଷରୁ ୪୩ ତମ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା…

ସତରେ କ’ଣ ଶୀତଦିନରେ ଚଢ଼େନି ମଦ ନିଶା,…

1 of 27,117