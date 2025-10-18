ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁହଁରେ ନାହିଁ ବାଡ଼ବତା କହିଲେ ‘ଆରେ ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଚୁଟକିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ’
ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ସହଜ ବିଷୟ ହେବ।
“ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ”:ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମେ ମାସରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦାବିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ବିବାଦ ଉପରେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଜାଣେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ଯଦି ମୋତେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ।”
ଏହା ସହିତ, ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସମେତ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଭାରତ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ କେବେବି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭାଙ୍ଗିଲା:ସମ୍ପ୍ରତି, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୦ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଧମକ ଦେଲେ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ: ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ କରିଛି ଏବଂ ପାକଟିକା ପ୍ରଦେଶର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ଜବାବ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକଟିକା ପ୍ରଦେଶର ଉରଗୁନ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଏହି କାପୁରୁଷ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।