ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲାଇଭ୍ କଲ୍, ଭାରତ-ଆମେରିକା ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ନେଇ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା, ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଲେ…

By Jyotirmayee Das

Donald Trump: ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେରିକାର ୨୫୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାରୋହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରିଥିଲେ।

ଲାଇଭ୍ କଲ୍‌ରେ କ’ଣ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ?

ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଜାହିର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେବି ଭାରତର ଏତେ ନିକଟତର ନଥିଲୁ। ଭାରତ ମୋ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଭରସା କରିପାରିବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ।”

ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଗଢ଼ୁଛୁ। ଆମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି। ଭାରତ ଯାହା ଚାହିଁବ, ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବ।”

“ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, “ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଦୟାକରି ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମୋର ‘ହେଲୋ’ କହିବେ ଏବଂ ଜଣାଇବେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ।”

ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରୁବିଓ ଆମେରିକା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ମହାନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଭାବେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ।

ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ

ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇପାରି ନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ସୋନି ସହିତ ମୋର ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମୋତେ ଗୈର-ସ୍ୱୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ୨୫୧ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାରୋହକୁ ଆସିବେ, ତେବେ କିଏ ଜାଣେ କ’ଣ ହେବ! ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ।”

ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

