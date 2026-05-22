ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଅ ବାହାଘରରେ ଦେବେନି ଯୋଗ, ବିବାହକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,କହିଲେ..
Donald Trump: ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ନିଜ ପୁଅର ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିୟରଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଓଭାଲ୍ ଅଫିସ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁଅର ବିବାହରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମୁସ୍କିଲ।”
ବିବାହର ଟାଇମିଂ ଠିକ୍ ନାହିଁ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ସେ ନିଜ ପୁଅର ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ପାମ୍ ବିଚ୍ର ଜଣାଶୁଣା ସୋସିଆଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ବେଟିନା ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କ ସହ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିୟରଙ୍କ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାତ୍ର ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମିଡିଆର କଡ଼ା ନଜର ଯୋଗୁଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି।
ବିବାହ ଓ ମିଡିଆକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ?
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ପୁଅ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ‘ଇରାନ’ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ବିବାହକୁ ଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମାଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯଦି ନଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଭଳି କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ‘ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍’ ହିଁ କରିବ।”
ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବାହାଘର
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିୟର ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବାହାମାସ (Bahamas) ଠାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ପାରିବାରିକ ସମାରୋହରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । CNN ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଛୋଟ ଆକାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅତିଥି ତାଲିକା ଖୁବ୍ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ କେବଳ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ସାମିଲ ହେବେ। ଇରାନ ସହ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।