ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୪ ମାସ ହେଲା ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ । ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ଚୁକ୍ତି କରୁନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । କହିଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ପରେ ଇରାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଇରାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହା ସେମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
ଡ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଗତ ୪୭ ବର୍ଷ ହେଲା ମନଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିପାତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯିବାର ଥିଲା।
ବୁଝାମଣା କେଉଁଠି ଫସିଛି?
ୱାଶିଂଟନ ଓ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଉପରେ ସହମତି ହାସଲ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ କରି ପରମାଣୁ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଇରାନର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଧା ଅଟେ। ତେହେରାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତା’ର ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଥିବା ଅରବୋ ଡଲାରର ତୈଳ ରାଜସ୍ୱକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରାଯାଉ ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନିରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ହଟୁ ଓ ତା’ର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଆମେରିକୀୟ ନାକାବନ୍ଦୀ ଶେଷ ହେଉ। ଏହା ସହିତ ଇରାନ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଯାହାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ରାସ୍ତାକୁ ଠପ୍ କରି ରଖିଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ମଧ୍ୟରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ
ଯଦିଓ ଦୁଇ ଦେଶ ଏପ୍ରିଲରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରାମରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଶନିବାର ଭୋରରୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଗୋରୁକ ଓ କୋଶମ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଇରାନୀୟ ରାଡାର ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁଶନାରୀ ଗାର୍ଡସ କୁଏତ ଓ ବାହାରେନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଠିକଣା ଉପରେ ଅନେକ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। କୁଏତ ଦାବି କରିଛି, ସାତଟି ମିସାଇଲକୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଛି । ଯେତେବେଳେ ବାହାରେନରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାଇରନ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଭାବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି ଶନିବାର ହଠାତ୍ ଏକ ବିଶେଷ ପତ୍ର ନେଇ ତେହେରାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଚେଷ୍ଟା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।