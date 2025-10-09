Israel Hamas Ceasefire: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ! ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ

ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ । ଇସ୍ରାଏଲ-ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ । ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।

ୱାଶିଂଟନ: ଇସ୍ରାଏଲ-ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ । ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଇସ୍ରାଏଲ-ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ହେବ ଅନ୍ତ । ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ହମାସ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ । ଇସ୍ରାଏଲୀ ମଧ୍ୟ ସେନା କବଜାକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରୁ ପଛକୁ ହଟିବ ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କାତାର, ମିଶର ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଆରବ ଏବଂ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱ, ଇସ୍ରାଏଲ, ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ, ଯାହା ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।”

ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଗାଜାସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ୨ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି।  ଯୁଦ୍ଧ 7 ଅକ୍ଟୋବର, 2023 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, 1,200 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ 251 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 2023 ଠାରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛି। ଗାଜାରେ 67,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଗାଜା ସହର ଧ୍ବଂସ ବିଧ୍ବସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଗାଜାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ କୋଠାବାଡି ଧ୍ବଂସ ପାଇଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଘର ଛାଡି ପଳାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୯ଲକ୍ଷ ଗାଜାବାସୀଙ୍କ ଫେରିବା ଲାଗି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ।

