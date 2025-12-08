ଜୁନିଅର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ; ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଟେଡ଼ ଦେଲେ, କହିଲେ…
ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଅ ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପଛରେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ଜୁନିଅର ଟ୍ରମ୍ପ। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମରେ ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ।
ଆମେରିକା ଦେଶ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଯପଟେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି।
ଜେଲେନ୍ସକି ଲଣ୍ଡନରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାର୍ମର, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରମ ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡରିଚ୍ ମର୍ଟଜ୍ ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲେନ୍ସକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲମ୍ବା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରୁଷ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଈଶ୍ୱର ସଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ 2024 ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବେ।
ଯେତେବେଳେ ଜୁନିଅର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଛକୁ ହଟିବେ କି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହୁଏତ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଆଉ ଚେକ୍ବୁକ୍ ସହିତ ମୂର୍ଖ ବନିବ ନାହିଁ।
ସେ ଜାରି ରଖିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୋନାକୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁକ୍ରେନୀୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ।
ଧନୀ ଲୋକମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ରହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, କେହି କିଛି ଅଡିଟ୍ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ମଧ୍ୟ EU ର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମୁଖ୍ୟ କାଜା କାଲାସଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ରୁଷୀୟ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହାକି ରୁଷିଆକୁ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠି ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତେବେ ରୁଷ ଦେବାଳିଆ ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।