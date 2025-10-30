ନାକେଦମ କଲାଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ; ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲେଣି ହାତ !
H-1B ଭିସା ସଙ୍କଟ ପରେ, ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଛିଡା କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। H-1B ଭିସା ସଙ୍କଟ ପରେ, ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଛିଡା କରିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଆମେରିକାର ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିୟମ ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦, ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କ’ଣ:ଆମେରିକାର ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ (DHS) ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, EAD (ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାଧିକରଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ) ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବିସ୍ତାର ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ EAD ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନବୀକରଣ ନହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ ଆମେରିକାରେ କାମ ଜାରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ, ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର EAD ନବୀକରଣ ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ୫୪୦ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏବେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ:ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନବୀକରଣ ଆବେଦନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ନହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।ଡିଏଚଏସ କହିଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର EAD ଶେଷ ହେବାର ଅତି କମରେ ୧୮୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି:ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଭିସା ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରବାସୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।