(Video) ସିଡିରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରୋଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଇଡେନ 2.0 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ସମାନ ଘଟଣା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ ପାଇଁ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଉଭୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଡ଼ିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ ।

ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ- ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଜା କରୁଥିଲେ । ତଥାପି ଏଥର ଅନେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଡେନଙ୍କ ସହ ଏହା ଘଟିଥିଲା, ଡାହାଣ ପକ୍ଷର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କରିବେ, ଏହା ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ ।

🚨 BREAKING: DOWN GOES DONALD

Trump just stumbled and almost faceplanted boarding Air Force One. I’ve been telling you — he drags his legs and he’s clearly not well.

When Biden stumbled, the media lost its mind and Tapper wrote an entire fake “nonfiction” book.

Where are they… pic.twitter.com/MZlHfbfDUJ

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) June 8, 2025