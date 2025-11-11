ଟାରିଫ ହଟେଇ ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ! ଭାରତକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ, ସେ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ।
ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ: ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ସର୍ଗିଓ ଗୋରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରୁଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ଚୁକ୍ତିର ବହୁତ ନିକଟତର ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।
କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି: କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ଭାରତରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଅଛି: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଛଅ ଦିନ ପରେ, ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଉପରେ ଆଉ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଥର ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନାହିଁ।