‘ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି କରିବୁ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ…’; ଆମେରିକା-ଇରାନ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ?
ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଇରାନ ଲେବାନନରେ ନିଜର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ପାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ସିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ରୋକିବା ଉଚିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସ, ଇରାନ ସଂସଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତା। ହେଲେ ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଗରମ କରିଦେଇଛି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଇରାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଇରାନ ଲେବାନନରେ ନିଜର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ପାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ସିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ରୋକିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କରିଥିଲୁ। ଏଥର ଆକ୍ରମଣ ତା’ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ।
ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବଘେଇଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲେବାନନରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକା ଲେବାନନରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯାହା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇରାନ ଚାହୁଁଛି; ତା’ ଉପରୁ ତେଲ ବିକ୍ରିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କତାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ୬ ଅରବ ଡଲାର ପାଣ୍ଠିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକୀୟ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଓ ୟୁରେନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକରଣକୁ ରୋକିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ୱାଶିଂଟନ ଚାହୁଁଛି; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଆମେରିକାର କହିବା କଥା; ଯଦି ଇରାନ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତେବେ ତାର ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ହୋର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ଇରାନ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜଳପଥ ଖୋଲା ରହିଛି।