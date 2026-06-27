ଏଣିକି ଆଉ ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆସି ମୋଦିଙ୍କୁ ମନେଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା

ଏଣିକି ଆଉ ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆସି ମୋଦିଙ୍କୁ ମନେଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ

By Jyotirmayee Das

Trump Visit India: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ । ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛି ।”

ରୁବିଓ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ । ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ‘ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍’ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ଦୁନିଆର ସେହି କେତେକ ସୀମିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ପାଖରେ ଭାରୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀ ଭାରତକୁ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ପାୱାର ବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି,…

ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି…

କଣ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର?

ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟାପାର ଚୁକ୍ତିର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କେବଳ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ବାକି ରହିଛି । ଉଭୟ ଦେଶ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶୀଦାର । ପିଏମ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାୟ ସମାନ ।

ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୦ରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଅହମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ‘ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଗତବର୍ଷ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଯିବା ଘୋଷଣା ଏବଂ ଓମାନ ସାଗରରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ତିକ୍ତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜି-୭ ସମିଟ୍‌ ଅବସରରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୋଦୀ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜଣେ ‘ସଖ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକାରୀ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଆମେରିକା ସର୍ବଦା ଭାରତ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି,…

ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି…

ସିୟା ଗୋୟଲ-ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହେବ କି ଫାଶୀ?…

ମୁହରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ…

1 of 28,251