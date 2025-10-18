ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଫିଙ୍ଗିଲେ ଟାରିଫ ବମ୍, ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଟାରିଫ କରିବ କଲବଲ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ରକ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଟସ ଉପରେ ନୂତନ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶୁଳ୍କ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକାକୁ ଅଧିକ ଅଟୋ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତଥାପି, ଏହା ମେକ୍ସିକୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ରକର ସର୍ବବୃହତ ରପ୍ତାନିକାରୀ।
ଟ୍ରମ୍ପ କ’ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ?
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଅଟୋମେକରମାନେ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାରେ ସଂଗୃହିତ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟର ୩.୭୫% କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇପାରିବେ।
ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ପାର୍ଟସ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେହିପରି, ଆମେରିକାର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ରକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ୩.୭୫% କ୍ରେଡିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ନୂତନ ଶୁଳ୍କରେ କ’ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ?
ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ବର୍ଗ ୩ ରୁ ବର୍ଗ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଟ୍ରକକୁ କଭର କରେ। ଏଥିରେ ବଡ଼ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍, ମୁଭିଂ ଟ୍ରକ୍, କାର୍ଗୋ ଟ୍ରକ୍, ଡମ୍ପ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ୧୮-ଚକିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ୟାକାର-ମାଲିକାନାଧୀନ ପିଟରବିଲ୍ଟ ଏବଂ କେନୱର୍ଥ-ଡେମଲର ଟ୍ରକ-ମାଲିକାନାଧୀନ ଫ୍ରେଟ୍ଲାଇନର ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ।
ଆମେରିକା ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା।
ଆମେରିକା ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ନକରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ଆମଦାନୀ ଉତ୍ସ – ମେକ୍ସିକୋ, କାନାଡା, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ – ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ କିମ୍ବା ନିକଟତମ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜିଏମ୍, ଫୋର୍ଡ, ଟୟୋଟା, ଷ୍ଟେଲାଣ୍ଟିସ୍, ହୋଣ୍ଡା, ଟେସଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଟୋମେକରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କରୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଜୁନ୍ ମାସରେ କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେରିକା-ଆସେମ୍ବଲ୍ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟର 3.75% ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏହା 2.5% ହେବ।
ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସେନେଟର ବର୍ନି ମୋରେନୋ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସେନେଟର ବର୍ନି ମୋରେନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଶୋଧିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସାରା ବର୍ଷ ଏହାକୁ 3.75% ରେ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରିବ।
ଏହା ଏହାକୁ ଅଟୋମେକରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଥାଏ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।