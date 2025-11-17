ଆଉ ଛାଡିବେନି ଟ୍ରମ୍ପ…ଦେଇଦେଲେ କଡା ଚେତାବନୀ, କହିଲେ ରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଦେଶଙ୍କୁ … ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ !

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେ ଇରାନକୁ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ସେ ରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆହୁରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇରାନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ।

ପାମ୍ ବିଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମସ୍କୋ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ମୁଁ ଏଥିରେ ଇରାନକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।” ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରୁଷର ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ, ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଏଲ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି।

ଏହା ଅଧୀନରେ, ଆମେରିକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଏଲର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।

ଆମେରିକାର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନକରିବା ପାଇଁ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ, ପୁଟିନ କହିଥିଲେ, “କୌଣସି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଦେଶ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ।”

ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ, ଯାହା ୱାଶିଂଟନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା ସହ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିନି । ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଗ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

