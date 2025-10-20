ଏତେ ସାହସ! ଟାରିଫ ଆଳରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଉଠ-ବସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ; ବାରମ୍ଵାର ଟାରିଫ ବଢେଇବା ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ…
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଟାରିଫ ଲଗାଇ ଧମକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ତାକୁ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ତେଲରୁ ଆୟ ହେତୁ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଛି।
ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ:ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟକୁ ସୀମିତ ନ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ “ଭାରୀ” ଟାରିଫର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏପରି ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବ। ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ସେ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ) ମୋତେ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କାରବାର କରିବି ନାହିଁ।’ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏହା ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରୀ ଟାରିଫ ଦେବାକୁ ପଡିବ।”
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଆସିଛି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହା ୟୁକ୍ରେନରେ ମସ୍କୋର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଭାରତ: ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ “କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ”। ଜୟସୱାଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ଶକ୍ତି ନୀତିର ଯୁଗଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଛି।”
ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଦାବି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ମୋଟ ଟାରିଫ ୫୦ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦିଓ ଭାରତ ଶୁଳ୍କକୁ “ଅନ୍ୟାୟପର” ବୋଲି କହିଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି।