ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ… ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଲ୍, ଜଣାଇଲେ ବର୍ଥ ଡେ ୱିସ୍, ଉତ୍ତରରେ କ’ଣ କହିଲେ ମୋଦି
ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ମୋର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରି, ମୁଁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତାକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ।
ଜୁନ୍ ମାସରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 35 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା
ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜୁନ୍ 2025 ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ G-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ବାହାରି ଆମେରିକା ଫେରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା (ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର) ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 35 ମିନିଟ୍ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେବା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।