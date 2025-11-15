ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ହଟାଇଲେ ଶୁଳ୍କ, କାହା ଚାପରେ ନେଲେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ
ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ କୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଗୋମାଂସ, କଫି ଏବଂ କ୍ଟିପିକାଲ ଫଳ ସମେତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥାଏ।
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଚାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ଏହି ମାସରେ ଅଣ-ବର୍ଷୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରିପବ୍ଲିକାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭର୍ଜିନିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ।
୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ହଟିଲା ଶୁଳ୍କ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସରକାର କଫି, ଗୋମାଂସ, କଦଳୀ ଏବଂ କମଳା ରସ ସମେତ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ଶୁଳ୍କ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ କିରାଣା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନାହିଁ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କ ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ।
ଆମେରିକାରେ ଗୋମାଂସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି:
ଆମେରିକାରେ ଗୋମାଂସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏକ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।
ସର୍ବବୃହତ ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନିକାରୀ ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଛି।