ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, “ମୁଁ ୮ ଥର ବନ୍ଦ କରିଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିବା”…

"ମୁଁ ୮ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି, ହେଲେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ।"

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନବମ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ରୁଷରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି।”

ୟୁକ୍ରେନିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଡବଲିନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଜେଲେନ୍ସକି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଶାବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ପ୍ରତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତତା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆଗ୍ରହ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ।

ଜେଲେନସ୍କି ଆମେରିକା ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ:

ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି, “ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ଗତି ଆସିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ କିଛି ଆଶା ଅଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମେରିକା କୌଣସି କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ।”

ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରୁଷର ଚେତାବନୀ :

ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୟୁରୋପ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଏହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରାଜୟ ଭୋଗିବ ଯେ ରୁଷର କୌଣସି ଆଲୋଚନାକାରୀ ଅଂଶୀଦାର ରହିବ ନାହିଁ।

ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ସମର୍ଥନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ୟୁକ୍ରେନର କେତେ ଅଂଶ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରାୟ ୧୯% ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଯାହା ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧% ଅଧିକ। ଯଦିଓ ରୁଷ ୨୦୨୫ରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ହେଲେ ଏହା ସମଗ୍ର ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।

