ଆଉ ଗଡ଼ିବନି ମୁଣ୍ଡ, ବହିବନି ରକ୍ତର ନଦୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି!
"ଆମେ ସମାଧାନର ବହୁତ ନିକଟତର"... ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଳ ବଳ କୌଶଳ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି।
“ମୁଁ ନଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ,” ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ। ”
“ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଗତ ମାସରେ, ୨୫ ହଜାର ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ଏକ ଚୁକ୍ତିର ବହୁତ ନିକଟତର ହେଉଛୁ।”
“ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମର ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ଏହା ସହଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ତାହା ହାସଲ କରିଛୁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି,” ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ।
୨୮-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କର ମୂଳ ୨୮-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନିଆନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମତାମତ ସହିତ ରୂପରେଖାକୁ ସଂଶୋଧିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କିଛି ମତଭେଦ ରହିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫଙ୍କୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମସ୍କୋ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଆମେରିକାର ସେନା ସଚିବ ଡାନ୍ ଡ୍ରିସ୍କଲ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ଅବଶିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନିଆନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
ଜେଲେନ୍ସକି-ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଟ୍ରମ୍ପ:
“ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ଯୁଦ୍ଧ ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସୁଜି ୱାଇଲ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାଯିବ,” ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ଟ୍ରୁଥ୍ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।
“ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ।
ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ।”
୨୫ ହଜାର ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି:
ଯଦି ଏହା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭୟଙ୍କର ମାନବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ କେବଳ ଗତ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ସମାଧାନର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।
ପୂର୍ବରୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଥିଲା ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦିଗରେ ଆମେରିକା ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନାଜୁକ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
“କିଛି ନାଜୁକ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତିକୂଳ ନୁହେଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଛି ଯାହା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍, ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ,” ମୁଖପାତ୍ର କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲେ।
୨୮-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଜେନେଭାରେ ଆଲୋଚନା:
ରବିବାର ଦିନ, ୟୁକ୍ରେନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 28-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଜେନେଭାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଉଭୟ ଏକ ଶାନ୍ତି ଢାଞ୍ଚାର ଖସଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କିଭ୍ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯଦିଓ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ପରେ ସଂଶୋଧିତ ଆମେରିକା ଯୋଜନାରେ ଏବେ କମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସଠିକ୍ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ୟୁକ୍ରେନର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବ ରୁସ୍ତମ ଉମାରୋଭ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭ୍ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ଜେନେଭା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆମେରିକା ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବୁଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭ୍ ନଭେମ୍ବରରେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।